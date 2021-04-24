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Milli Savunma Bakanlığı: Komandolar Kuzey Irak'ta

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Kahraman komandolar Kuzey Irak'ta" paylaşımı yapıldı.

Barış Gündoğan   | 24.04.2021
Milli Savunma Bakanlığı: Komandolar Kuzey Irak'ta

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komandoları Kuzey Irak'ta." ifadesine yer verildi.

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