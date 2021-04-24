Milli Savunma Bakanlığı: Komandolar Kuzey Irak'ta
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Kahraman komandolar Kuzey Irak'ta" paylaşımı yapıldı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komandoları Kuzey Irak'ta." ifadesine yer verildi.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta! 🇹🇷 pic.twitter.com/nnG2cEKeVB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2021