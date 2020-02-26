Euro
6.70
Dolar
6.16
BIST 100
113,819.00
Altın
1,650.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi kabul etti.

Orhan Onur Gemici   | 26.02.2020
Milli Savunma Bakanı Akar Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile İdlib'i görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Akar: Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar: Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil
Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü