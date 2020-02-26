Milli Savunma Bakanı Akar Ürdün Genelkurmay Başkanını kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi kabul etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.