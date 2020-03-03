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Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'de bir askerin şehit olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Ertuğrul Subaşı,Sarp Özer   | 03.03.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'de bir askerin şehit olduğunu açıkladı Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

TBMM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulunun kapalı oturumunun sona ermesinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik bir saldırı olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var." dedi.

Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiği sorusuna, "Milli bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum." yanıtını verdi.

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