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Milas-Bodrum Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı sırada lastiği patlayan özel jet pistten çıktı. Uçakta yolcu bulunmadığı, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Durmuş Genç   | 16.06.2019
Milas-Bodrum Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Muğla

Bodrum Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Dalaman'dan gelen özel jetin Milas-Bodrum Havalimanı'na inişi sırasında lastiğinin patladığı bildirildi.

Açıklamada, pistten çıkan özel jette yolcu bulunmadığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtilerek, uçağın pistten kaldırılması için vinç beklendiği, uçakların geçici olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi.

Havalimanının çalışmaların tamamlanmasının ardından uçuşlara açılacağı öğrenildi.

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