Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
logo
Türkiye

Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası yaparak sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Durmuş Genç   | 16.06.2019
Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Muğla

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesi Aspat Mahallesi açıklarında gezinti ve sportif amaçlı denize açılan, içerisinde 4 kişinin bulunduğu "Giray-2" isimli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.

Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Akyarlar Limanı'na çekildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

El değmemiş koyların 'milyon dolarlık' misafirleri

El değmemiş koyların 'milyon dolarlık' misafirleri

Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

Yumurta karşılığında bile bisikletin kiralandığı ilçe: Ula

Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
Emekli öğretmenden 'pet taksi' hizmeti

Emekli öğretmenden 'pet taksi' hizmeti
Dalgıçlardan su altında bayramlaşma

Dalgıçlardan su altında bayramlaşma