Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası yaparak sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesi Aspat Mahallesi açıklarında gezinti ve sportif amaçlı denize açılan, içerisinde 4 kişinin bulunduğu "Giray-2" isimli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.
Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Akyarlar Limanı'na çekildi.
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