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Türkiye

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Iğdır ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 27.03.2021
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının yarın ülke genelinde 3-6 derece artacağı öngörülüyor.

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Iğdır ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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