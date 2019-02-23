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Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Mehtap Yılmaz  | 23.02.2019
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Hatay, Osmaniye, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesiminde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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