Hayrat ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Soylu, Hayratlıların, AK Parti kurulduğu günden beri Erdoğan'a yol arkadaşlığı yaptığını belirterek, vatandaşlara bu destekleri için teşekkür etti.

Bakan Soylu, Hayratlılardan, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu ile Hayrat Belediye Başkan Adayı Salih Öztel için destek istedi.

Hayrat'ta AK Parti bayrağının, hizmet bayrağının değişmesinin önce Recep Tayyip Erdoğan'ı üzeceğini dile getiren Soylu, "Beni de arkadaşlarımı da üzer. Yüzde 90 seviyesinde oy alan bir siyasi parti burada kazanmak durumundadır." diye konuştu.

"Bana bin saat çalış deseler çalışacağım"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dünyayla nasıl mücadele ettiğini kendisinin de herkesin de gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"İlla onun mücadelesini görmek için yanında bakan olmaya gerek yok. İlla onun mücadelesini görebilmek için milletvekili, il başkanı olmaya gerek yok. Ben öyle yorumlar, öyle değerlendirmeler vatandaşlarımız içerisinde duyuyorum ki Ankara'da 10 gün boyunca çalıştım. Trabzon'da aynen iki gün nasıl çalışacaksam, daha zor koşullarda ve daha zor bir şekilde sabahın erkeninde 8 buçuğunda, 9'unda başladım, gecenin saat 1'inde, 2'sine kadar ve neden olduğunu biliyor musunuz? Sadece bir sebepten dolayı, Allah şahit, Cumhurbaşkanımız üzülmesin. Bir de hazmedemiyorum arkadaşlar. Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı ve zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum. 24 saat değil, 48 saat değil, 72 saat değil, bana bin saat çalış deseler çalışacağım."

Bütün kurumlarla birlikte terörle mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, "Sadece terörle mücadele etmiyoruz. Sadece PKK ile sadece PYD ile sadece DEAŞ ile sadece uyuşturucu ile sadece DHKP-C ile sadece organize suç örgütleriyle sadece tefecilerle, hepsiyle mücadele ediyoruz ve hepsiyle de şu anda iyi bir noktada olduğumuzu söylemek istiyorum. Bütün bunlarda çok ciddi, kararlı adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu iradeyle, verdiği talimatlarla bunları gerçekleştirdik." dedi.

"Bu irade hiç esnemedi, hiç geri adım atmadı"

Soylu, "Hakkari'de, Şırnak'ta, Nusaybin'de, Kızıltepe'de, Silopi'de dik duruyoruz." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zannediyorsunuz, karakterimizden mi? Karadeniz'in çocuğuyuz, biraz daha suyumuz serttir ama sadece ondan mı? Bilesiniz ki hayır. Kişiliğimizden mi? Bilesiniz ki hayır. Cesaretimizden mi? Bilesiniz ki hayır. Bizi orada dik durdurtan nedir, biliyor musunuz? Bizi orada dik durdurtan Hayrat size söylemek isterim sizin verdiğiniz o reyler var ya 50 gramlık oy pusulası var ya o oylar var ya sandık, demokrasi. Bize orada yapabileceklerimizi yapma iradesi ve kararlılığı veren sizin ortaya koyduğunuz iradedir. Bu irade hiç esnemedi, hiç geri adım atmadı. Darbeler yapıldı, başbakanlar asıldı, bu irade hiç geri durmadı. Bu ülkede 28 Şubat yaptılar. 15 yaşından küçük çocuğu Kur'an kursuna gönderemezsiniz dediler. Milletimizi tehdit ettiler. Dediler ki 28 Şubat bin yıl sürecek. Hani nerede? 3 Kasım 2002'de millet Tayyip Erdoğan'ı getirdi, 28 Şubat'ın üzerinden silindir gibi geçti. 50 gramlık oy pusulasıyla beraber silindir gibi geçti."

Gezi olaylarının, 17-25 Aralık darbesinin yapıldığını ancak bu milletin yüzde 45 oy vererek 2014 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a "Yürü, biz seninle beraberiz" dediğini aktaran Soylu, "Hani diyor ya 'Dik dur eğilme, bu millet seninle.' Yani demiyor ki 'Ben sadece miting meydanında seninleyim.' Diyor ki 'Ben sandıkta da seninleyim, reyle de seninleyim, oyla da seninleyim, demokrasiyle de seninleyim.' Ne oldu. Hani başı açık, başı örtülü Meclise giremiyordu? Nasıl birbiriyle kardeş gibi giriyorlar şimdi." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Amerika bize 'Afrin'e giremezsiniz.' dedi. Dedi dimi? Afrin'e girdik mi? PKK'ya da gereğini gösterdik mi? Oradan da tabanlarına bakmadan kaçtılar mı? Kimilerine de gereğini yaptık mı? Türkiye eski Türkiye değil ama bu Türkiye'yi eski Türkiye haline getirmeyen onu eski Türkiye değil diye bize söylettiren sizsiniz, başka kimse değil. Bunu çok net söylüyorum eğer bugün Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de, Pülümür'de öbür taraftan Kars'ta, Çemçe'de, Tendürek'te Ağrı Dağı eteklerinde bizim evlatlarımız bayrağımızı, namusumuzu, ezan-ı Muhammediyemizi ve bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek için 4 metre karda orada yalnız başına milletine inanan, irade göstererek orada duruyorsa bilesiniz ki bu sizdendir."

Milletin kendilerine cesaret verdiğine dikkati çeken Soylu, "Dağlarda 15 bin terörist vardı. 700 tane kaldı. Kafalarını çıkaramıyorlar. Nisan, mayıs ayında şimdi yetiştiriyoruz, öyle bir şey icat ettik ki insansız hava araçlarında, değil adım atmak eğer inlerinden yukarı çıkabilirlerse göreceksiniz, perişan edeceğiz onları." diye konuştu.

"Bütün Müslüman coğrafyasını hareket edemez hale getirmek istiyorlar"

Türkiye'nin hedefleri olduğuna vurgu yapan Soylu, şunları söyledi:

"İstiyorlar ki Türkiye'ye tek bir çivi çakmayalım. İstiyorlar ki Türkiye ilerlemesin. İstiyorlar ki Türkiye büyümesin. İstiyorlar ki insanlarımızın umudu yarına ulaşmasın. Bakın kimlerle birliktelik yapıyorlar. Elimizde öyle belgeler, öyle raporlar var ki HDP ile oturmuşlar kucak kucağa Türkiye'nin yarınlarının karanlık olması planlarını yapıyorlar. Bunlara müsaade etme Hayrat."

Soylu, göç meselesiyle alakalı Sudan, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelere yaptığı ziyaretleri de anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sudan'da yetim evlerinde ay yıldızlı bayrak var, Yemen'de yetim evlerinde ay yıldızlı bayrak var, neredeyse Orta Doğu'dan ta Orta Asya'ya kadar, Balkanlara kadar bütün Müslüman coğrafyasını hareket edemez hale getirmek istiyorlar. Attıkları adımları, yaptıkları işleri hep birlikte görüyoruz. Neymiş, Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklar. Oradan da Afrin'e uzatacaklar. Böyle bir koridor oluşturacaklar, Türkiye'nin Orta Doğu ile bağını kesecekler. Bunu yaparlar biliyor musunuz eğer Türkiye direnmese, Türkiye mücadele etmese bizi tarihimizden, kültürümüzden, ticaret yollarımızdan, kültürel yollarımızdan, siyasal haritalarımızın tamamından uzaklaştırırlar. Eğer Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasa 17 yıldır dünyanın ne halde olduğu, aynı zamanda kimin hangi meseleyi yapma kabiliyeti olduğunu bilen birisi olmasa bizim bütün bağlarımızı keserler. Ne oldu, kurabildiler mi? Irak, İran üçümüz bir araya geldik hem de en limoni zamanımızda Amerika ne kadar desteklerse desteklesin beceremediler, beceremezler, beceremeyeceklerdir. Türkiye eski Türkiye değildir."

"Bizim boynumuzu Pensilvanya'nın önünde eğik bırakmayın"

Soylu, "Kandil'in önünde bizim boynumuzu ne olursunuz 31 Mart gecesi eğik bırakmayın. Bizim boynumuzu eğik bırakmayın ve bizim boynumuzu aynı zamanda Pensilvanya'nın önünde eğik bırakmayın." dedi.

Kendisine sert konuştuğu için kızanlar olduğuna dikkati çeken Soylu, "Ne diyeyim yani? Polisimize, 'Okulların önünde uyuşturucu satanların ayaklarını kırın.' derken yanlış mı söyledim? Bakın 2017 yılında uyuşturucuya bağlı ölümlerden 941 kişi kişi ölüyordu, şimdi Aralık ayı hariç 491'e düştü. Türkiye'nin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Hiç merak etmeyin, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık." diye konuştu.

Soylu, 8 bin bekçi alacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Hayrat'a da bekçiyi vereceğiz inşallah. Tayyip Erdoğan diyor ki 'Benim vatandaşım uyurken kulağında bekçinin düdüğünü duyacak, rahat uyuyacak. Ankara'da hırsızlık günde 31 kişiden 10 kişiye düştü. İstanbul'da 78'den 57'ye düştü. Şimdi dün başladılar, yeminleri bitti, 10 bin 200 bekçi başlayacak. Mart başında 8 bin bekçi daha alacağız. Şimdi polis de alıyoruz. Hiç merak etmeyin, FETÖ'nün Türkiye'ye getirmek istediği durumdan Türkiye'yi alimallah sizin iradenizle desteğinizle çıkarttık, çıkarmaya da devam edeceğiz. Önümüzde o 4,5 yılda daha güçlü adımlar atabilmemizi temin edebilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var."