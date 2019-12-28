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Meteorolojiden yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı olması bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.12.2019
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. 

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacak hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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