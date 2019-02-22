Meteorolojiden yağış uyarısı

Yurdun kuzeybatı kesimlerinin gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların yarın akşam saatlerine doğru kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı, yağışların yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasının batısında, akşam saatlerine doğru da il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının hafta sonu Marmara'nın kuzeybatı kesimlerinde 5-10 derece azalacağı tahmin edilirken, Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, pazar günü etkisinin azalacağı ve öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına bekleniyor

Marmara'da yarın rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara'da görülecek fırtınanın, pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu bölgede fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de yarın rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın Kuzey Ege'de, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



