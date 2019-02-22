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Bakan Dönmez'den 'Göbeklitepe' vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Göbeklitepe'ye ilişkin, "Dünyada bu kadar eski bir yerleşim biriminin sadece burada tespit edildiği bir ören yeriyle karşı karşıyayız. Bunun iyi anlatılması gerekiyor." dedi.

Halil Fidan  | 22.02.2019
Bakan Dönmez'den 'Göbeklitepe' vurgusu

Şanlıurfa

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'ye ilişkin, "Dünyada bu kadar eski bir yerleşim biriminin sadece burada tespit edildiği bir ören yeriyle karşı karşıyayız. Bunun tabii sadece yurt içinde değil, yurt dışında da iyi anlatılması, aktarılması gerekiyor." dedi.

Bakan Dönmez, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül'den çalışmaları hakkında bilgi alan Fatih Dönmez, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dönmez, kentin sorunlarıyla her zaman ilgilendiklerini ve bu anlamda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, yereldeki sorunları en pratik şekilde yerinde çözmek için kente geldiklerini aktardı.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiğini anımsatarak, ören yerinin önemine değindi.

Göbeklitepe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da iyi tanıtılması gerektiğine dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa özellikle son dönemde üretimin öncü şehirlerinden birisi oldu. Sadece tarımsal ürünlerde ve faaliyetlerde değil, aslında şehrin sanayisinde de benzer bir hamle söz konusu. Hatta şimdi iç turizmde de benzer bir atak bekliyoruz. (Göbeklitepe) Dünyada bu kadar eski bir yerleşim biriminin sadece burada tespit edildiği bir ören yeriyle karşı karşıyayız. Bunun tabii sadece yurt içinde değil, yurt dışında da iyi anlatılması, aktarılması gerekiyor. Şanlıurfa zaten öteden beri manevi şehrimiz, peygamberler şehri. Vatandaşlarımızın fırsat buldukça ziyaret ettiği alanlardan biri. Bunun sadece iç turizm değil dış turizm açısından da önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

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