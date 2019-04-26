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Meteorolojiden toz taşınımı ve sağanak uyarısı

Ege ve Batı Akdeniz'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 26.04.2019
Meteorolojiden toz taşınımı ve sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son günlerde ülkenin batı kesimlerini etkileyen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, bu gece saatlerine kadar Ege ve Batı Akdeniz'de etkisini sürdürecek.

Toz taşınımı kaynaklı meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağışa karşı dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi gerekiyor. 

Öte yandan, hava bugün ülkenin batı kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların doğu kesimlerde 4-6 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenirken, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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