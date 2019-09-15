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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yarın sağanak bekleniyor.

Enes Duran   | 15.09.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül Pazartesi günü Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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