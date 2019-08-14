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Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erhan Cihan Ünal   | 14.08.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

İç Ege, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

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