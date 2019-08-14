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Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kemal Karadağ,Cüneyt Çelik   | 14.08.2019
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars Jandarma Komutanlığınca Kağızman ilçesindeki Madur bölgesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin, birbirine yakın iki sığınakta F-16 ile vurulduğu öğrenildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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