Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
109,950.20
Altın
1,721.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın güney ve batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 10.06.2020
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu
Sağlık Bakanı Koca: Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür
Rusya'da yeni hesaplamalarla Kovid-19'den ölenlerin sayısı arttı

Benzer haberler

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Geçen ayın sıcaklık rekorlarını Nazilli ve Dalaman kırdı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Hava sıcaklıkları artacak

Hava sıcaklıkları artacak
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı