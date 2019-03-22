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Meteorolojiden Karadeniz'de zirai don uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, 24-26 Mart tarihleri arasında Karadeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu açınladı.

Hakan Burak Altunöz   | 22.03.2019
Meteorolojiden Karadeniz'de zirai don uyarısı

Trabzon

Karadeniz'in iç kesimlerinde orta ve kuvvetli zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 24-26 Mart tarihleri arasında Karadeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı üretici ile vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

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