Meteorolojiden Karadeniz'de zirai don uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamada, 24-26 Mart tarihleri arasında Karadeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu açınladı.
Trabzon
Karadeniz'in iç kesimlerinde orta ve kuvvetli zirai don bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 24-26 Mart tarihleri arasında Karadeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı üretici ile vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.