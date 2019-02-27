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Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için de fırtına uyarısında bulundu.

Enes Duran, Esma Küçükşahin  | 27.02.2019
Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Ankara/Kayseri

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden yarın gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari), Şırnak'ın doğu (Beytüşşebap, Uludere), Van'ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman'ın Sason ilçelerinde yoğun kar yağışı (25-50 santimetre) bekleniyor.

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre ise gece saatlerinden başlayarak Kayseri, Sivas ve Nevşehir genelinde rüzgarın hızının saatte 50-80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 22.00'a kadar sürmesi bekleniyor.


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