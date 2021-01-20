Euro
8.96
Dolar
7.40
BIST 100
1,569.35
Altın
1,867.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin 46. başkanı Joe Biden konuşuyor
logo
Türkiye

Meteorolojiden 'kar, buzlanma ve don' uyarısı

Doğu Karadeniz ile Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Enes Duran   | 20.01.2021
Meteorolojiden 'kar, buzlanma ve don' uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi öldü
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Afrika kıtasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 81 bine yaklaştı
Denizli'de 103 yaşındaki kadın, Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

Meteorolojiden 'kar, buzlanma ve don' uyarısı

Meteorolojiden 'kar, buzlanma ve don' uyarısı

Kar yağışı Abant ve Kartalkaya'ya ilgiyi arttırdı

Sivas'ta kar ve buzla kaplanan Ulaş Gölü görsel şölen sundu

'Akdeniz'in kayak merkezi' bir metreyi aşan kar kalınlığıyla hedef yükseltti

'Akdeniz'in kayak merkezi' bir metreyi aşan kar kalınlığıyla hedef yükseltti
Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl 'beyaz örtü'ye büründü

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl 'beyaz örtü'ye büründü
Malatya Havalimanı'nın pisti zorlu hava şartlarına rağmen ulaşıma hazır tutuluyor

Malatya Havalimanı'nın pisti zorlu hava şartlarına rağmen ulaşıma hazır tutuluyor