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Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının iptaline ilişkin kararın gerekçesi açıklandı

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının iptaline ilişkin kararda "Davacı Özdağ'ın disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebepleri ile tesis edilen ihraç kararındaki gerekçelerin de farklı olması hukuka aykırı kabul edilmiştir" denildi.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 20.01.2021
Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının iptaline ilişkin kararın gerekçesi açıklandı

Ankara

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının iptaline ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin taraflara tebliğ ettiği gerekçeli kararda, Özdağ'ın parti üyeliğinden ihraç sürecine yer verildi.

Kararda, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları nedeniyle bazı il başkanlarının Ümit Özdağ'ın kesin ihracı için parti genel sekreterliğine dilekçe sundukları ifade edildi.

Bunun üzerine başlatılan disiplin soruşturması kapsamında Özdağ'ın parti disiplin kurulunca savunmasının alındığı aktarılan kararda, bu işlem sürecinde parti tüzüğüne aykırı bir usul izlendiğine işaret edildi.

Tüzüğe göre partililerin disipline sevk edilmesini isteyecekler arasında il başkanlarının olmadığına vurgu yapılan gerekçeli kararda, Özdağ hakkındaki disiplin sürecinin bazı il başkanlarının talebi üzerine başlatıldığı kaydedildi.

Disipline sevk dilekçesinde, "il başkanlarının töhmet altında bırakıldığı"na yer verilmesine rağmen savunma talep dilekçesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a yönelik ifadeleri için de Özdağ'dan savunma istendiği belirtilen gerekçede, bu işlemin tüzüğe uygun olmadığı vurgulandı.

Özdağ'ın disipline sevk nedenleri ile hakkındaki ihraç kararının gerekçesi arasında fark bulunduğunun altı çizilen gerekçeli kararda, "Davacı Ümit Özdağ'ın disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebeplerinin farklı olması, ayrıca tesis edilen ihraç kararındaki gerekçelerin de farklı olması hukuka aykırı kabul edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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