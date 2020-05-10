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Meteorolojiden Doğu Anadolu'da 6 ilde 'zirai don' uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için zirai don uyarısında bulunuldu.

Muhammet Mutaf   | 10.05.2020
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da 6 ilde 'zirai don' uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da zirai don olayının etkili olacağı belirtildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Mayıs Pazar gece saatlerinden 11 Mayıs Pazartesi sabah saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da tarımsal faaliyetin olduğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvete zirai don olayı beklenmektedir."

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