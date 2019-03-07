Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.16
Dolar
5.44
BIST 100
103,778.70
Altın
1,285.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Keçiören'de İçişleri Bakanı Soylu Çatalca'da Kılıçdaroğlu ile Akşener ortak miting düzenliyor
logo
Türkiye

Meteorolojiden çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi fazla yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi

Mehtap Yılmaz,Yunus Hocaoğlu,Günay Nuh,Cüneyt Çelik,Hüseyin Demirci,Sıtkı Yıldız   | 07.03.2019
Meteorolojiden çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi fazla yamaçlar için çığ riski uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışı meydana geldi. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artması bekleniyor. Bu da söz konusu bölgelerde bulunan eğimi fazla yamaçlarda çığ riskini beraberinde getirdi.

Vatandaşların ve yetkililerin, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yaşanması beklenen çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve tipi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bölge genelinde sabah başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, Erzurum'u beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte vatandaşlar, kar yağışı altında yürümekte güçlük çekti.

Cadde ve sokaklarda sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, bazı vatandaşlar da kar yağışını fırsat bilerek öz çekim yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı. 

Kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için de karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Kars

Kars'ta sabah başlayan yoğun kar yağışının yanı sıra soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Kentte kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Yayalar da karla kaplanan yollarda güçlükle yürüdü.

Binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, çatılarındaki kar ve buz kütlelerini temizlemeye çalıştı.

Kars Belediyesi ile Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Ağrı

Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanlarında iş makinesi desteğinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise kapalı bazı köy yollarını açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ardahan

Ardahan kent merkezinde sabah başlayıp kısa sürede yoğunlaşan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini azalttı.

Yetkililer, yağışın özellikle yüksek kesimlerde tipiye dönüştüğünü, sürücülerin tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Sıcak hava geliyor

Sıcak hava geliyor

Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

'Mendil satan eller' geleceğe hazırlanıyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı
Doğu'da bin 208 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

Doğu'da bin 208 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı