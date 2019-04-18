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Meteorolojiden 9 il için 'zirai don' uyarısı

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için zirai don uyarısı yapıldı.

Ergün Haktanıyan,Abdullah Doğan   | 18.04.2019
Meteorolojiden 9 il için 'zirai don' uyarısı

Kayseri/Konya

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 20-23 Nisan'da, tarımsal faaliyetlerin başladığı Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi. 

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise soğuk hava dalgası nedeniyle yarın geceden 23 Nisan Salı gününe kadar Konya, Karaman, Aksaray ile Niğde genelinde gece ve sabah hafif, yüksek rakımlı bölgelerde ise orta kuvvette zirai don beklendiği bildirildi.

Açıklamada, zirai dona karşı üreticilerin ve yetkililerin tedbir almaları istendi.

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