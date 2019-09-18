Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 il için sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.