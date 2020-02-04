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Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 04.02.2020
Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden sonra Çanakkale il geneli ile Balıkesir'in batı kıyısı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ve Edirne'nin güney (Meriç, Uzunköprü, İpsala, Enez, Keşan) ilçelerinde görülecek sağanakların, yarın kuvvetli olması bekleniyor. 

Bu gece saatlerinden itibaren Muğla geneli ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Finike, Demre, Kumluca) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Öte yandan Antalya'nın doğu ilçelerinde (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların ise perşembe gece saatlerine kadar 48 saatlik periyotta metrekareye 100-200 kilogram kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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