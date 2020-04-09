Euro
7.29
Dolar
6.65
BIST 100
95,834.44
Altın
1,681.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altı hasadına başlanan kavunun kilogramı 10 liradan satılıyor.

Burcu Kaya   | 09.04.2020
Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı Fotoğraf: Burcu Kaya/AA

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesindeki Atayurt Mahallesi'nde örtü altı domatese alternatif ürün olarak yetiştirilen kavun, çiftçiler tarafından hasadı yapıldıktan sonra Atayurt Hali'ne götürülüyor.

Kilogramı 10 liradan alıcı bulan kavun, talebe göre Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 74 dönümlük serada kavun hasadının yapıldığını belirterek, sezonun üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üretici Durhasan Kocaman da bu yıl hasattan yüksek verim beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK: Koronavirüs kapsamında konum verilerinin işlenmesi hukuka uygun
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 500'ü aştı
İngiltere'de Başbakan Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19'a yakalanan 50 binden fazla kişi iyileşti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı

Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı

Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketi dağıttı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Kovid-19 önlemleri artırıldı

Mersin'de gözetim süresi dolan 439 kişi evlerine uğurlandı

Mersin'de gözetim süresi dolan 439 kişi evlerine uğurlandı
Doğu Akdeniz'in sağlık üssü: Mersin Şehir Hastanesi

Doğu Akdeniz'in sağlık üssü: Mersin Şehir Hastanesi
Mersin'de domates yüklü tır denize düştü: 1 ölü

Mersin'de domates yüklü tır denize düştü: 1 ölü