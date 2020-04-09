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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile telefonda görüştü.

Sefa Mutlu   | 09.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.


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