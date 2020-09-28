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Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 90 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

Mustafa Ünal Uysal   | 28.09.2020
Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 25 Eylül'de Silifke ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durdurulmuş ve içerisindeki 90 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır." denildi.

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