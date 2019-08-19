Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 2 saatlik periyotta Mersin'in Gülnar İlçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.