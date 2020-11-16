Euro
9.13
Dolar
7.71
BIST 100
1,292.99
Altın
1,892.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı

Yapılan açıklamaya göre, ekipler, yakaladıkları 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Mustafa Ünal Uysal   | 16.11.2020
Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin

Mersin açıklarında bir özel teknede 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler Mersin açıklarında bir özel teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, söz konusu teknede yakaladıkları 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti
AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 55 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM'deki Kovid Zirvesine davet edildi

Benzer haberler

Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'e Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı

CHP Ekonomi Masası'nın Türkiye gezisi Mersin'den başladı

İzmir'de 46 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de 46 sığınmacı kurtarıldı
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü
Turunçgil ihracatında yeni sezonun ilk 2 ayında yüzde 23,6 artış

Turunçgil ihracatında yeni sezonun ilk 2 ayında yüzde 23,6 artış