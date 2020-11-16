Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı
Yapılan açıklamaya göre, ekipler, yakaladıkları 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Mersin
Mersin açıklarında bir özel teknede 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler Mersin açıklarında bir özel teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, söz konusu teknede yakaladıkları 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.