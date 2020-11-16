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İzmir'de 107 sığınmacı kurtarıldı

Seferihisar'da balık çiftliği kafesine çarpan teknedeki 107 sığınmacı kurtarıldı.

Halil Fidan   | 16.11.2020
İzmir'de 107 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, balık çiftliği kafesine çarpan teknedeki 107 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sığacık Kokar koyu mevkisinde içinde bir grup sığınmacı bulunan tur teknesinin bir balık çiftliği kafesine çarptığı ihbarı geldi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki 107 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.


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