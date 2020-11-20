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Mehmetçik Tel Abyad'a 740 fidan dikti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bir okulun bahçesine Mehmetçik tarafından 740 fidan dikildiğini bildirdi.

Enes Kaplan   | 20.11.2020
Mehmetçik Tel Abyad'a 740 fidan dikti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bir okulun bahçesine Mehmetçik tarafından 740 fidan dikildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da bir okulun bahçesine 740 adet fidan dikti. Mehmetçiklerimiz ayrıca okulun hasarlı bölümlerini de tamir ederek öğrenciler için hazır hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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