Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.