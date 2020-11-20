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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.

Kaan Bozdoğan   | 20.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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