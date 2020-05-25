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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Türkiye

Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmıyor

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn Ed Davdiye üs bölgesinde konuşlu 49. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığında görevli Türk askerleri, terör unsurlarına aman vermiyor.

Halil İbrahim Sincar,Muhammed Furkan Güneş   | 25.05.2020
Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmıyor Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Suriye'de terör unsurlarından arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, sivil halkın canına kasteden terör örgütü PKK/YPG'nin sızma ve saldırı girişimlerine karşı aralıksız mücadele veriyor.

Suriye'de terör örgütleri KCK/PKK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamı tesis eden Mehmetçik, bu bölgelerin yeniden terör yuvasına dönüşmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Tehditlere ağır silahlarla karşılık veriliyor

Terör örgütlerinden temizlenen Rasulayn Ed Davdiye üs bölgesinde konuşlu 49. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığında görevli Türk askeri, teröristlerin sızma girişimlerine karşı bölgedeki önlemlerini her geçen gün daha da artırıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, zırhlı araçlarla meskun mahallerde huzur ve güvenliğin devamı için devriye ve keşif görevleri icra ediyor.

Bunun yanı sıra sızma ve saldırı girişimlerine karşı her an teyakkuzda olan Mehmetçik, ağır silahlarla tehditlere anında karşılık veriyor.

Yerli ve milli üretim askeri kara gözetleme radarı ile tespit edilen terör unsurlarını tam isabetle vuran Mehmetçik, bölgedeki terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu.

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