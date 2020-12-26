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Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Tepeşin Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Mesut Varol,Necat Hazar   | 26.12.2020
Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Hakkari

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından geçişlerinin önlenmesi ve huzur ortamının sağlanması için fedakarca görev yapan askerler, teröristlere büyük darbe vurulan Tepeşin Tepe'de dosta güven, düşmana korku salıyor.

Etrafı uçurumlarla çevrili ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 100 rakımlı zirvede teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Şehit Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi sayesinde daha önce PKK'lıların geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları tamamen kontrol altında tutuyor.

ASELSAN'ın son teknolojik silah sistemleriyle donatılan üs bölgesinde görevli askerler, daha önce sızma girişiminde bulunan 4 teröristi etkisiz hale getirdi, 1 teröristi de sağ ele geçirdi.

Atak helikopterlerinin destek verdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tespit ettikten sonra yok eden Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmetçiğin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Üs Bölgesi Komutanı Piyade Teğmen Ümit Sami Dural, 2017'de kurulan üs bölgesinde teröristlere büyük darbe vurulduğunu söyledi.

Birçok kez teröristlerin sızma girişimlerini püskürttüklerini belirten Dural, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır." dedi.

Piyade Teğmen Muratcan Şahin de "Bizler burada hudut hattında görev yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın sınırları bizlere emanet. Gözünüz arkada kalmasın." şeklinde konuştu.

Sözleşmeli Onbaşı Osman Öz ise "Albayrağın gölgesinde, milletimizin emrinde hudutların bekçileri olarak buradayız." ifadelerini kullandı.

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