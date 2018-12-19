Mega yat 'Lady E' Marmaris Limanı'na bağlandı

Fotoğraf: AA/Sabri Kesen

MUĞLA

Cayman Adaları bayraklı 68,5 metre uzunluğundaki "Lady E" isimli mega yat Marmaris'e geldi.

Mega yat, Marmaris Limanı'ndaki küçük iskeleye yanaştırıldı. Cumaya kadar ilçede kalacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan gelecek tankerle akaryakıt ikmali yapılacağı bildirildi.

Çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içerisinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonu da bulunan mega yatta 19 mürettebat çalışıyor.

Suit odalarında 12 konuk ağırlayabilen yatın yaz aylarında haftalık kirasının 497 bin avro olduğu öğrenildi.

Muhabir: Sabri Kesen