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Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Sabri Kesen   | 24.02.2020
Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı Fotoğraf: Sabri Kesen /AA

Muğla

Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Selimiye Mahallesi'nde badem ağaçlarının çiçek açmasını "baharın müjdecisi" olarak karşılayan mahalleliler ve ilçedeki yabancı turistler beyaza bürünen ağaçlar ve papatyalarla kaplanan kırlarda fotoğraf çektirdi. ( Sabri Kesen - Anadolu Ajansı ) 

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 18 derece ölçüldü. Sıcak havanın etkisiyle Selimiye ve Bozburun mahallelerinde badem ağaçları çiçek açtı.

Badem ağaçlarının çiçek açmasını "baharın müjdecisi" olarak karşılayan mahalle sakinleri ve ilçedeki yabancı turistler beyaza bürünen ağaçlar ve papatyalarla kaplanan kırlarda fotoğraf çektirdi.

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da ilçenin sahillerinde yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

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