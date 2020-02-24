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Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG'li 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim olduğu bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 24.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG'li 2 terörist daha teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak'ın Silopi ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı. 

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