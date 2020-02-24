Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG'li 2 terörist daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/F0IuIoSqlw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak'ın Silopi ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.