Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Istanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Parçalı ve az bulutlu hava öngörülen bölgede, rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.