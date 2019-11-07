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Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

İzzet Taskiran   | 07.11.2019
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Parçalı ve az bulutlu hava öngörülen bölgede, rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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