Euro
6.36
Dolar
5.74
BIST 100
101,143.70
Altın
1,491.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin ton bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 07.11.2019
Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) görevlendirilmesine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay'a teslim edilecek.

Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD'ın ödeneklerinden karşılanacak ürünlerin hesaplanan maliyeti "görevlendirme bedeli" kapsamında Hazine tarafından karşılanacak.

Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Söz konusu karar, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor

Benzer haberler

Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi

Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi

Erdoğan sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

'Beyaz fosfor Suriye'nin kuzeyinde kimyasal silah olarak kullanılmadı'

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekmesine karşıyız

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekmesine karşıyız
İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü

İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü
TMO Genel Müdürü Güldal: Hasadı süren hiçbir ürünü ithal etmedik

TMO Genel Müdürü Güldal: Hasadı süren hiçbir ürünü ithal etmedik