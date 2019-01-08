Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin altında

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

anasayfa > Türkiye 08.01.2019 İzzet Taskiran Istanbul

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin altında

İSTANBUL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile İstanbul'da, aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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