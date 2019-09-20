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Marmara'da sıcaklık azalıyor

Kuvvetli sağanak beklenen Marmara Bölgesinde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.

İzzet Taskiran   | 20.09.2019
Marmara'da sıcaklık azalıyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Sabahtan itibaren aralıklı sağanak beklenen bölgede yağışın; öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölge genelinde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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