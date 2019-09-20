Marmara'da sıcaklık azalıyor
Kuvvetli sağanak beklenen Marmara Bölgesinde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Sabahtan itibaren aralıklı sağanak beklenen bölgede yağışın; öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Bölge genelinde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.