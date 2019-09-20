Haftanin'de teröristlere ağır darbe
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Harekatta bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.