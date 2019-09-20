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Haftanin'de teröristlere ağır darbe

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 20.09.2019
Haftanin'de teröristlere ağır darbe

Ankara

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. 

Harekatta bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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