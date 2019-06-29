Marmara'da sıcaklık azalıyor
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Istanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.
Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi öngörülürken ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.
Doğu'da 5 ilde yağış bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Açıklamada, yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 12, Ağrı'da 13, Erzurum'da 14, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 36, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Kars'ta 25, Erzurum'da 24 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.
Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.