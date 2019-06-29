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ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor
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Türkiye

Altun'dan G20 Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi kapsamında Osaka'da bugün düzenleyeceği basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM raporunu değerlendireceğini bildirdi.

Ferdi Türkten   | 29.06.2019
Altun'dan G20 Zirvesi paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın raporunu değerlendireceğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere, Japonya'nın Osaka şehrinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini hatırlattı.

Paylaşımında, "Diğer meselelerin yanında ticaret savaşları ve korumacılığa odaklanan bu başarılı ve yerinde organizasyona ev sahipliği yaptığı için Japonya'ya teşekkür ederiz." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, kapanış konuşmasında BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yayımladığı rapor dahil olmak üzere, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin en son gelişmeleri de değerlendirecektir. Bu yılki zirve esnasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere, dünya liderleriyle baş başa toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, bugünkü basın toplantısında bu görüşmelere de değinecektir."

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