Marmara'da sıcaklık azalıyor
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgede, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalırken, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.