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Marmara'da sıcaklık azalıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

İzzet Taşkiran   | 20.04.2019
Marmara'da sıcaklık azalıyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgede, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalırken, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

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