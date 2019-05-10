Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.85
Dolar
6.10
BIST 100
89,521.17
Altın
1,284.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara'da sağanak

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzzet Taskiran   | 10.05.2019
Marmara'da sağanak

İstanbul

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinde seyredecek.

Parçalı, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor

İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu

İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Marmara'da sıcaklık azalıyor

Marmara'da sıcaklık azalıyor
Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor