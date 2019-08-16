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Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusunda beklenen sağanağın yarın etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 16.08.2019
Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, bölgenin doğusu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. 

Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabahtan itibaren gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı öngörülüyor. 

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yarın sağanak bekleniyor

Meteoroloji, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden gece saatlerine, Batı Karadeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağını açıkladı.

Öte yandan Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 


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