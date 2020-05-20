Euro
7.46
Dolar
6.79
BIST 100
102,157.50
Altın
1,749.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, TOBB Ekonomi Buluşması'na video konferans yöntemi ile katıldı
logo
Türkiye

Marmara'da bayramda hava sıcaklığı azalacak

Marmara Bölgesinde, 22-23 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 20.05.2020
Marmara'da bayramda hava sıcaklığı azalacak

Istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine girecek. 

Hava sıcaklığının, cuma ve cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hissedilir derecede (8-12) azalacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin, yarın Marmara Bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin 22 Mayıs'ta Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya), 23 Mayıs'ta bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
Pentagon, Kovid-19 aşısının 2021 yazına kadar bulunmasını beklemiyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 bin 704'e yükseldi
Alışveriş alışkanlıklar bir daha eski haline dönmeyebilir
Safranbolu lokumuna Kovid-19 molası

Benzer haberler

Marmara'da bayramda hava sıcaklığı azalacak

Marmara'da bayramda hava sıcaklığı azalacak

Meteorolojiden İç Anadolu için bayramda serin hava uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için yağış uyarısı

Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 561'e yükseldi

Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 561'e yükseldi
Bayramlık baklava siparişine Kovid-19 düzenlemesi

Bayramlık baklava siparişine Kovid-19 düzenlemesi
Kovid-19 etkisi, İstanbul havalimanlarının ocak-nisan dönemindeki yolcu ve sefer sayılarına yansıdı

Kovid-19 etkisi, İstanbul havalimanlarının ocak-nisan dönemindeki yolcu ve sefer sayılarına yansıdı