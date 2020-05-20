İstanbul'da berber kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, berber, kuaför ve güzellik salonlarının bugün ve yarın gece 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, berber, kuaför ve güzellik salonlarının bugün ve yarın gece 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. iş yerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20 ve 21 Mayıs'ta gece 02.30, 22 Mayıs'ta 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.